Trabzonsporda Yeni Malatyaspor mesaisi

16 Mart 2018, Cuma
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Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi
Giriş Tarihi: 15.03.2018
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavileri süren Esteban Alvarado, Jan Durica, Matus Bero, Andres Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Mustafa Akbaş katılmadı.
Neşeli geçe antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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