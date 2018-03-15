;
    16 Mart 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi

    Trabzonsporda Yeni Malatyaspor mesaisi
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 15.03.2018

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavileri süren Esteban Alvarado, Jan Durica, Matus Bero, Andres Castillo, Kamil Ahmet Çörekçi ve Mustafa Akbaş katılmadı.

    Neşeli geçe antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

    Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    İnce hesaplar İnce hesaplar
    Yasak güç katar Yasak güç katar
    Tahkim Kuruludan Trabzonspora ret Tahkim Kurulu'dan Trabzonspor'a ret
    BİZE ULAŞIN