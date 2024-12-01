TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka - Silifke Belediyespor'a konuk oldu. Yeşil-kırmızılı ekipte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yeşil sahalarda oldukça ender görünen bir sekans yaşattı. İşte o anlar...

TFF 3. Lig'in 13. haftasında Karşıyaka, Silifke Belediyespor'a konuk oldu. Karşılaşma esnasında şok edici bir olay yaşandı. Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yenilen bir golün ardından öfkesine yenik düştü ve sahaya girerek futbolcusu ile tartıştı. Tecrübeli teknik adam, bu olayın ardından kırmızı kart gördü.

İŞTE O ANLAR