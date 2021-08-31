TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta transfer yasağını kaldırmaya çalışırken bir yandan kadrosunu takviye etmeyi sürdüren Karşıyaka, Fenerbahçe'nin genç golcüsü Barış Sungur'la kiralık olarak anlaştı. Barış Sungur, geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig'den düşen Muğlaspor'da kiralık olarak forma giymişti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Türkiye'deki kariyerine Bucaspor'da başlayıp 2019-20 sezonunda 3'üncü Lig'de 2 maçta forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki gurbetçi forvetin sarı-lacivertlilerden 2 yıllığına kiralanacağı öğrenildi.

Barış Sungur, geçtiğimiz sezon 3'üncü Lig'den düşen Muğlaspor'da kiralık olarak forma giymiş; 7'si ilk 11'de olmak üzere 18 lig maçında görev yapmıştı. Barış'la birlikte 8'inci dış transferini yapan Karşıyaka, yasağı kaldırıp yeni futbolcularına bu hafta içinde lisans almayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılıların yasağı açmak için alacaklarının tamamını isteyen bazı isimlere bugün paralarını nakit olarak yatırdığı öğrenildi.

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