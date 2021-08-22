23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberleri: Batuhan Karadeniz Iğdırspor ile sözleşme imzaladı
Son dakika spor haberleri: TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giyen tecrübeli forvet Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen Iğdırspor, sürpriz bir transfere imza attı. Iğdır ekibi, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Sivasspor formalarını da terleten ve son olarak Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz ile sözleşme imzaladı.
Kariyerindeki 13. transferini gerçekleştiren Batuhan, kariyerinde çıktığı 318 maçta 126 gol ve 34 asistlik bir performans sergiledi.
Batuhan Karadeniz Alagöz Holding Iğdırspor'da#BirlikteYükseleceğiz#GüneşIğdırdanDoğar#Iğdırspor pic.twitter.com/wIsah1EgpM— Alagöz Holding Iğdırspor (@igdirsporkulubu) August 22, 2021
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