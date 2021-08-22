23 Ağustos 2021, Pazartesi

TFF 3. LİG

Son dakika transfer haberleri: Batuhan Karadeniz Iğdırspor ile sözleşme imzaladı

Batuhan Karadeniz 3. Lig ekibine transfer oldu
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Son dakika spor haberleri: TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giyen tecrübeli forvet Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen Iğdırspor, sürpriz bir transfere imza attı. Iğdır ekibi, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Sivasspor formalarını da terleten ve son olarak Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen tecrübeli golcü Batuhan Karadeniz ile sözleşme imzaladı.

Kariyerindeki 13. transferini gerçekleştiren Batuhan, kariyerinde çıktığı 318 maçta 126 gol ve 34 asistlik bir performans sergiledi.

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