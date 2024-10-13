Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı canlı izle

Bursaspor ile Kahramanmaraşspor, Türkiye Nesine 3. Lig 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Bursa'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...