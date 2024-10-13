👉Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
TFF 3. Lig'in Grup 1 yarı final maçında Bursaspor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BURSASPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bursaspor - Kahramanmaraşspor maçı 13 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈
ASpor CANLI YAYIN