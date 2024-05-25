52 Orduspor FK - Elazığspor CANLI İZLEYİN | TFF 3. Lig Play-Off karşılaşması

TFF 3. Lig Play-Off karşılaşmasında 52 Orduspor FK ile Elezığspor karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 20:11 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024- 20:11