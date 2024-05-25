TFF. 3.Lig Play-Off müsabakasında 52 Orduspor ile Elazığspor karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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52 ORDUSPOR FK - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
52 Orduspor FK - Elazığspor maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
52 ORDUSPOR FK - ELAZIĞSPOR MAÇI 11'LERİ:
52 Orduspor: Ersin, Kadir, Ahmet Baha, Nazmi, Hüsamettin, Furkan, Sergen, Ali Kemal, Mustafa, Yusuf Mert, Sinan
Elazığspor: Hakan, Mehmet, Hasan, Çağrı, Berşan, Metin, Fatih, Yağızcan, Mikail, Beykan, Bahattin