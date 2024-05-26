Erbaaspor - Muş 1984 maçını canlı takip etmek için tıklayın...
TFF 3. Lig yükselme play-off maçında Erbaaspor ve Muş 1984 Muşspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kazanan ekip TFF 2. Lig'e yükselecek. Erbaaspor ve Muş 1984 Muşspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
ERBAASPOR - MUŞ 1984 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Erbaaspor - Muş 1984 maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanıyor
İLK 11'LER
Erbaaspor: Onur, İbrahim, Erdi, Erçin, Oğulcan, Çağrı, Mehmet, İbrahim, Alperen, Emirhan, Aykut
Muş 1984: İlker Günay, Salih, Efe, Kadir, Atalay, Mahsun, Mervan, Furkan, Taha, Yusuf, İlker Avşar