Erbaaspor 2-1 Sivas Dört Eylül Futbol (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Erbaaspor evinde kazandı!

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Sivas Dört Eylül Futbol'u 2-1 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor sahasında Sivas Dört Eylül Futbol'u 2-1 mağlup etti.

23'üncü dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İbrahim Kaya'nın kafayla ceza sahası içine indirdiği topla buluşan Alperen'in şutunda top ağlara gitti: 1-0.

70'nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Erçin ortaladı. Ceza sahası içinde Mehmet Tosun'un kafa vuruşunda filelerle buluştu: 2-0.

84'üncü dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Tarık'ın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Erbaaspor sahasında Sivas Dört Eylül Futbol'u 2-1 yendi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Kemal Savaş, Furkan Ogün Demir, Abdullah Semerci

ERBAASPOR: Onur - İbrahim Konuksever (Dk. 79 Birkan), Erdi, Çağrı (Dk. 67 Tahsin), Mehmet Tosun (Dk. 90 Halit), İbrahim Kaya, Alperen Doğan (Dk. 79 Mustafa Sarıgözoğlu), Emirhan Çavuş (Dk. 90 Bayduhan), Erçin, Oğulcan, Aykut

SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL: Abdulkadir - Osman (Dk. 37 Adar), Emirhan (Dk. 78 Selçuk), Hüseyin (Dk. 78 Abdulsamet), Mustafa (Dk. 46 Kubilay), Tarık, Kaan (Dk. 78 İlke), Ersel, Ali, Mert, Furkan

GOLLER: Dk. 23 Alperen, Dk. 70 Mehmet Tosun (Erbaaspor) - Dk. 84 Tarık (Sivas Dört Eylül Futbol)

SARI KARTLAR: Mehmet Tosun, Tahsin, Bayduhan (Erbaaspor) - Furkan (Sivas Dört Eylül Futbol)