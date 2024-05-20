Erbaaspor 1-0 Belediye Kütahyaspor (Penaltılar sonucu: 6-5) | Erbaaspor finale yükseldi!

TFF 3. Lig 3. Grup play-off'unda Erbaaspor 2-1'in rövanşında sahasında Belediye Kütahyaspor'u 1-0 mağlup etti ve penaltılar sonucu finale yükselen taraf oldu.