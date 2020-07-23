23 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 3. LİG

Somaspor 2-0 Muğlaspor | MAÇ SONUCU

Somaspor final biletini kaptı
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

3. 'de 2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. Grup yarı finalinde ile Muğlaspor karşılaştı. Karşılaşmayı Somaspor 2-0 kazanarak final biletini kapan taraf oldu.

3. 'de Play-Off heyecanı sürüyor. 3. Grup yarı final karşılaşmasında ile Muğlaspor Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılan Somaspor adını finale yazdırdı.

İLK 11'LER

Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal

Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, , Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can

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GOL | Somaspor 1-0 Muğlaspor

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