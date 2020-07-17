18 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 3. LİG

Karşıyakalı taraftarlardan takımlarına Play-Off desteği

Karşıyakalı taraftarlardan takımlarına Play-Off desteği
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

3.Lig takımlarından Play-off'da Derincespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. ekibinin son antrenmanına gelen taraftarları takımlarına destekte bulundular.

taraftarı, 3. Lig Play-Off müsabakaları için Antalya'ya gidecek olan takımlarına, son antrenman öncesinde tesislere giderek destek verdi.
Karşıyaka, 3. Lig 2. Grup'u 5. sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmıştı. 22 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçları öncesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılı takıma, taraftarları sürpriz yaptı. Karşıyakalı taraftarlar ellerinde meşalelerle 'deki son antrenmanını yapan futbolculara destek verdi. Meşalerlerle geceyi aydınlatan taraftarlar, tezahüratlarla da gecenin sessizliğini bozdu. Karşıyakalı futbolcular da taraftarlara teşekkür ederek alkışlarla yanıt verdi.
Karşıyaka, yaptığı son antrenmanın ardından Antalya'ya giderek Belediye Derincespor maçı için kampa girecek.
TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti


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