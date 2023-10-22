Erbaaspor 1-1 Fatsa Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Erbaa ile Fatsa Bld. yenişemedi!

Erbaaspor 1-1 Fatsa Belediyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Erbaa ile Fatsa Bld. yenişemedi!

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Erbaaspor sahasında Fatsa Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

TFF 3. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2023- 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023- 16:57