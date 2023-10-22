TFF 3'üncü Lig 3'üncü grup karşılaşmasında Erbaaspor, sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
33'üncü dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Fatsa Belediyesporlu Hakan Yakup Jacoues Horzum'un kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu: 0-1.
45'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Tosun'un sert şutu filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Fatih Deveci, Hasan Hüseyin Yazıcılar
ERBAASPOR: Oğuzhan- İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı, Çağrı, Tahsin (Dk.76 Görkem), Mehmet Tosun(Dk.67 Cemal), İbrahim Kaya, Mahmut, Oğulcan (Dk.85 Birkan), Aykut, Tayyib (Dk.85 İsmail)
FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan- İzlem (Dk.58 Abdulkadir), Tayfun (Dk.70 Kaan), Batuhan (Dk.45 Mikail), Hakan Yakup Jacoues Horzum (Dk.88 Sancar), Serhan (Dk.70 Hakan), Muhammed, Abdurrahman, Ertuğrul, Emre, Sefa
GOLLER: Dk. 33 Hakan Yakup Jacoues Horzum (Fatsa Belediyespor), Dk. 45 Mehmet Tosun (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet, Oğulcan, Orhan (Erbaaspor) – Muhammed, Hakan Yakup Jacoues Horzum, Serhan, Abdurrahman, Kaan (Fatsa Belediyespor)