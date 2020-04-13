13 Nisan 2020, Pazartesi

TFF 3. LİG

Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı corona virüse yenildi

Acı haber geldi! Corona virüsü...
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

Corona virüsü spor camiasını etkilemeye devam ediyor... Son olarak 3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında 20 golle zirvede yer alan Muğlasporlu 'nın dayısı 'ün corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız 'nın dayısı kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hayatını kaybeden Tuncay Öztürk'e Allah'tan rahmet, kaptanımız Muratcan ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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