13 Nisan 2020, Pazartesi
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Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı corona virüse yenildi
Corona virüsü spor camiasını etkilemeye devam ediyor... Son olarak TFF 3. Lig 3. Grup'ta gol krallığı yarışında 20 golle zirvede yer alan Muğlasporlu Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk'ün corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Muratcan Bölükbaşı'nın dayısı Tuncay Öztürk kısa bir süre önce yakalandığı koronavirüse yenik düştü. Hayatını kaybeden Tuncay Öztürk'e Allah'tan rahmet, kaptanımız Muratcan ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
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