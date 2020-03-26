26 Mart 2020, Perşembe

TFF 3. LİG

Karşıyaka'da Doğukan İnci iddialı

Karşıyaka'da Doğukan İnci iddialı
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden verilen arada sezonun yeniden başlayacağı tarihi bekleyen ’nın genç yıldızı gol krallığı yarışında iddialı konumda.

Ligde 24 maçta 12 kez rakip fileleri havalandıran, takımda yaptığı asistlerle de zirvede olan 21 yaşındaki futbolcu sezon sonunda krallık tacını takmayı hedefliyor. 'nın yer aldığı 2. Grup'ta lider Kocaelispor'un forveti Yakup Alkan attığı 14 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor.

Doğukan'ın yanı sıra yine Kocaelispor'dan Gökdeniz, Derincespor'dan Cihan ve Payasspor'dan Mümin'in de 12'şer golü var. Dünya ve ülkemizi sarsan salgın yüzünden lige verilen arada bireysel olarak çalışmalarını sürdüren , "Takımımın başarısı için sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oynadığım pozisyondan dolayı gole yakınım. İnşallah sezon başladığı zaman hem şampiyonluk kupasını hem de gol kralı tacını Karşıyaka'ya getiririz" diye konuştu.

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