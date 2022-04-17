TFF 3. Lig Grup 2'nin 35. haftasında 52 Orduspor ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem A. Turan Emiroğlu yönetecek.
Mücadele öncesi 52 Orduspor, topladığı 53 puanla 4. sırada bulunuyor. 68 puan toplayan Düzcespor ise zirvede yer alıyor.
52 ORDUSPOR - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
TFF 3. Lig Grup 2'nin 35. haftasında oynanacak 52 Orduspor - Düzcespor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak ve Altaş TV'den canlı yayınlanacak.