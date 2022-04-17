52 Orduspor - Düzcespor CANLI İZLE | 52 Orduspor - Düzcespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

52 Orduspor - Düzcespor CANLI İZLE | 52 Orduspor - Düzcespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 3. Lig Grup 2'de 52 Orduspor ile Düzcespor karşı karşıya gelecek. Peki, 52 Orduspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 52 Orduspor - Düzcespor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.