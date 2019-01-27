Adıyaman 1954 Spor: 1- Kırşehir Belediyespor: 3

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Kırşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Kırşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. 12. dakikada Kırşehir Belediyespor oyuncusu Emre İşçiler'in vuruşu ile top file ile buluştu. Topun kaleye girmesi ile Sultanbeyli Belediyespor 1-0 öne geçti.

Maçın 28. dakikasında 70 numaralı Kırşehir Belediyespor oyuncusu Alihan Tuncer'in gol atması ile maç 2-0 oldu. Maçın ilk yarısı 2-0 bitti.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise 65. dakikada Kırşehir Belediyespor oyuncusu 99 numaralı Ömer Yalçın'dan geldi. Ömer Yalçın'ın attığı gol ile maç 3-0 oldu. 4 dakika uzatmalara gidilen maçta Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Bahtiyar Dolma'nın attığı gol ile maç 3-1 sona erdi.

Maçı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, AK Parti İbrahim Halil Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Yeşilpark Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş ve çok sayıda taraftar izledi.