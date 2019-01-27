Karacabey Belediyespor - Muğlaspor: 2-1
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Muğlaspor’u 2-1 mağlup etti.
9'uncu dakikada Cemal'in hatalı pası sonucu topla buluşan Rıdvan topu auta attı.
11'inci dakikada Adem'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Barış topu kornere çeldi.
15'inci dakikada İlyas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş sonucundan topun filelere gitmesiyle Karacabey Belediyespor 1-0 öne geçti.
27'nci dakikada Semih'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rıdvan'ın vuruşunda top kaleci Muzaffer'de kaldı.
52'nci dakikada oluşan karambolde topla buluşan İlker'in vuruşunda kaleci Barış topu ceza sahasına çeldi.
70'inci dakikada Batuhan'ın kullandığı serbest vuruşta top defanstan dönerek Anıl'ın önünde kaldı. Topla buluşan Anıl düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
74'üncü dakikada Salim kaleci Muzaffer'i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi.: 2-1.
90'ıncı dakikada Adem'in vuruşunda top kaleci Barış'ta kaldı.
Karşılaşma sonucunda Karacabey Belediyespor, Muğlaspor'u 2-1 mağlup etti.
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