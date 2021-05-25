25 Mayıs 2021, Salı

TFF 3. LİG

Isparta 32 spor penaltılarla 2. Lig'e yükseldi!

Isparta 32 spor penaltılarla 2. Lig'e yükseldi!
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Misli.com 3. Lig play-off final maçında , ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 tamamlandı. spor, penaltı atışlarıyla kazanan taraf oldu ve bir üst lige yükseldi.

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off finalinde 'a penaltı atışlarıyla 4-1 üstünlük sağlayan 'un Misli.com 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla karşılandı. 'nde bir araya gelen taraftarları araçlarıyla konvoy oluşturdu. Buradan tezahürat eşliğinde hareket eden araçlar şehir turu attı. Daha sonra 'nda toplanarak takımlarının formaları ve bayraklarıyla sevinç yaşayan taraftarlar meşale yakarak slogan attı.

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