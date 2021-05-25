Isparta 32 spor penaltılarla 2. Lig'e yükseldi!

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Isparta 32 spor, Bursa Yıldırımspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 tamamlandı. Isparta 32 spor, penaltı atışlarıyla kazanan taraf oldu ve bir üst lige yükseldi.

Futbolda Misli.com 3. Lig play-off finalinde Bursa Yıldırımspor'a penaltı atışlarıyla 4-1 üstünlük sağlayan Isparta 32 Spor'un Misli.com 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla karşılandı. Mimarsinan Caddesi'nde bir araya gelen Isparta 32 taraftarları araçlarıyla konvoy oluşturdu. Buradan tezahürat eşliğinde hareket eden araçlar şehir turu attı. Daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda toplanarak takımlarının formaları ve bayraklarıyla sevinç yaşayan taraftarlar meşale yakarak slogan attı.

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