25 Mayıs 2021, Salı

TFF 3. LİG

Bucaspor 1928 2. Lig'e yükseldi!

Bucaspor 1928 penaltılarla yükseldi!
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

Misli.com 3. Lig play-off final maçında , ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 tamamlandı. Bucaspor 1928, penaltı atışlarıyla kazanan taraf oldu ve bir üst lige yükseldi.

Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde , ile 'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikaları ise 2-2'lik skorla sonuçlandı. Penaltı atışlarına geçilen karşılaşmada rakibine toplamda 5-4 üstünlük sağlayan Bucaspor 1928, Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.

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