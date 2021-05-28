28 Mayıs 2021, Cuma

TFF 3. LİG

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın eski hocası Riekerink İskenderun FK'da

Riekerink İskenderun FK ile imzaladı
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem 'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör , . Lig takımlarından FK'nın yeni CEO'su oldu.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde 'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.


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