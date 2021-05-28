Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın eski hocası Riekerink İskenderun FK'da

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink, TFF 3. Lig takımlarından İskenderun FK'nın yeni CEO'su oldu.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır. Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.





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