28 Temmuz 2020, Salı

TFF 3. LİG

Somaspor 2-3 Pazarspor | MAÇ SONUCU

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

3. 3. Grup play-off final maçında Pazarspor, 'u (2) ve 'ın penaltıdan attığı golle 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen son takım oldu.

3. 3. Grup play-off final maçında ile Pazarspor, Antalya Calista Sports Center'da karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Pazarspor, rakibini 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi..

ekibine galibiyeti getiren goller 19. ve 45+1. dakikalarda ve 43. dakikada 'dan (p) geldi. temsilcisinin gollerini ise 73. dakikada Nurettin Çağlar ve 90+3. dakikada Mehmet Uysal (p) kaydetti.

Pazarspor bu sonuçla Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor'un ardından 2. Lig'e yükselen son takım oldu.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Somaspor 0-1 Pazarspor
GOL | Somaspor 0-2 Pazarspor
GOL | Somaspor 0-3 Pazarspor
GOL | Somaspor 1-3 Pazarspor
GOL | Somaspor 2-3 Pazarspor

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