Somaspor 2-3 Pazarspor | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Pazarspor, Somaspor'u Mehmet Aytemiz (2) ve Can Vural'ın penaltıdan attığı golle 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen son takım oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Somaspor ile Pazarspor, Antalya Calista Sports Center'da karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Pazarspor, rakibini 3-2 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi..

Rize ekibine galibiyeti getiren goller 19. ve 45+1. dakikalarda Mehmet Aytemiz ve 43. dakikada Can Vural'dan (p) geldi. Manisa temsilcisinin gollerini ise 73. dakikada Nurettin Çağlar ve 90+3. dakikada Mehmet Uysal (p) kaydetti.

Pazarspor bu sonuçla Serik Belediyespor, Kocaelispor, Karacabey Belediyespor, Anagold 24 Erzincanspor, Turgutluspor'un ardından 2. Lig'e yükselen son takım oldu.

MAÇIN GOLLERİ

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