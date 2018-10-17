    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 3. LİG

    Payasspor: 3 - Çorum Belediyespor: 2

    Payasspor: 3 - Çorum Belediyespor: 2
    TFF 3. LİG
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    3. Lig 3. Grup'ta Payasspor, kendi sahasında Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

    Stat: Payas İlçe Stadı
    Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Gökhan Özkan xx, Serkan Öksüz xx
    Payasspor: İsmail xx, İhsan Uğur xx, Cuma Ali xx (Ekrem xxx dk. 61), Onur xxx, Koray xxx, Ahmet xx, Gökhan xx (Ender xx dk. 84), xx (Tevfik dk. 70 xx), Deniz xxx, Çetin xx, Aykut xx

    Belediyespor: Onurcan xx, Kerem xx (Emrah dk. 35 xx), Fatih xx, Yakup x, Eşref xx, Akın xx, Mikail xxx, Mümin Talip xx, Nizamettin Emirhan xx (Kıvanç dk. 46 xx), Ertuğrul xx, Fahri Eren xx (Emre dk. 70 xx)
    Goller: Deniz (dk. 10 Pen. ve 43), Gökhan (dk. 31) (Payasspor), Mikail (dk. 16), Yakup (dk. 58 Pen.) ()
    Sarı Kartlar: Cuma Ali, Onur, Hayri Mert, Gökhan, Aykut, Ekrem (Payasspor), Onurcan, Emre (Çorum Belediyespor)

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