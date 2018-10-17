Payasspor: 3 - Çorum Belediyespor: 2
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Payasspor, kendi sahasında Çorum Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.
Stat: Payas İlçe Stadı
Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Gökhan Özkan xx, Serkan Öksüz xx
Payasspor: İsmail xx, İhsan Uğur xx, Cuma Ali xx (Ekrem xxx dk. 61), Onur xxx, Koray xxx, Ahmet xx, Gökhan xx (Ender xx dk. 84), Hayri Mert xx (Tevfik dk. 70 xx), Deniz xxx, Çetin xx, Aykut xx
Çorum Belediyespor: Onurcan xx, Kerem xx (Emrah dk. 35 xx), Fatih xx, Yakup x, Eşref xx, Akın xx, Mikail xxx, Mümin Talip xx, Nizamettin Emirhan xx (Kıvanç dk. 46 xx), Ertuğrul xx, Fahri Eren xx (Emre dk. 70 xx)
Goller: Deniz (dk. 10 Pen. ve 43), Gökhan (dk. 31) (Payasspor), Mikail (dk. 16), Yakup (dk. 58 Pen.) (Çorum Belediyespor)
Sarı Kartlar: Cuma Ali, Onur, Hayri Mert, Gökhan, Aykut, Ekrem (Payasspor), Onurcan, Emre (Çorum Belediyespor)
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