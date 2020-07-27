27 Temmuz 2020, Pazartesi

TFF 3. LİG

3. Lig’de final heyecanı A Spor'da

3. Lig’de final heyecanı A Spor'da
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

3. 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor saat 21.00'de Antalya'da karşılaşıyor. Maçı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

3. 3. Grup finalinde Somaspor ile Pazarspor saat 21.00'de Antalya'da karşılaşıyor. 2. Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı heyecan dolu müsabaka Türkiye'nin Spor Kanalı A Spor'dan naklen yayınlanacak.

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