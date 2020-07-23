23 Temmuz 2020, Perşembe

TFF 3. LİG

3. Lig Play-Off heyecanı A Spor’da

3. Lig Play-Off heyecanı A Spor’da
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

2. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A 'da kozlarını paylaşıyor. Maçları haberimizdenn CANLI olarak izleyebilirsiniz...

2. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A 'da kozlarını paylaşıyor. 3. Lig 3. Grup yarı finalinde 20.00'de Soma-Muğla ve 22.00'de Pazar-Nevşehir karşılaşıyor. Kritik maçlar 'Türkiye'nin Spor Kanalı'nda taraftarlarla buluşuyor.

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