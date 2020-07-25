26 Temmuz 2020, Pazar

TFF 3. LİG

Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU

Turgutluspor 2. Lig'de!
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

3. 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona ererken, uzatmalarda iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 bitti. Penaltılara kalan mücadeleyi Turgutluspor 5-3 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükselen taraf oldu.

3. 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor Mardan Stadyumu'nda karşılaştı.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelenin 55. dakikasında Doğukan İnci Karşıyaka'yı 1-0 öne geçiren golü attı.

Golün ardından reaksiyonu hızlı gösteren Turgutluspor, 61. dakikada Samet Günhan'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı ve maçta başka gol sesi çıkmayınca 90 dakika bu skorla sona erdi.

Uzatmalara giden karşılaşmada Manisa ekibi, 99. dakikada Mithat Yaşar'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. 117. dakikada Karşıyaka penaltı kazandı ve Onur Kıntaş meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonuçla birlikte penaltıya kalan mücadeleyi Turgutluspor 5-3 kazandı ve TFF 2. Lig'e çıkan taraf oldu.


SAHA KENARINA TAŞIDILAR!

Mücadelenin 102. dakikasında yaşanılan pozisyon sonrası saha adeta karıştı. Karşıyakalı iki oyuncu, Turgutsporlu futbolcuyu kaldırıp saha kenarına taşıdı. Bu hareket sonrası saha kenarı karıştı.

Karşıyaka-Turgutluspor maçında gergin anlar!

İŞTE KARŞILAŞMANIN TÜM GOLLERİ:

GOL | Karşıyaka 1-0 Turgutluspor
GOL | Karşıyaka 1-1 Turgutluspor
GOL | Karşıyaka 1-2 Turgutluspor
GOL | Karşıyaka 2-2 Turgutluspor

İŞTE PENALTI ATIŞLARI:

Karşıyaka-Turgutluspor penaltı atışları

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