Anagold 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24 Erzincanspor, 68 Aksaray Belediyespor'u Ethem ve Uğurcan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor, Antalya Gloria Sports Arena'da karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Erzincan ekibi, rakibini 14. dakikada Ethem Erboğa ve 80. dakikada Uğurcan Bekçi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen ilk takım oldu. Aksaray temsilcisinin tek golü ise 90+3. dakikada Fuat Yaman'dan geldi.

TFF 3. Lig play-offlarında iki final müsabakası daha oynanacak. İki maç da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maç programı:

26 Temmuz Pazar:

20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

MAÇIN GOLLERİ

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