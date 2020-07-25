25 Temmuz 2020, Cumartesi

TFF 3. LİG

Anagold 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor | MAÇ SONUCU

24 Erzincanspor 2. Lig'de!
TFF 3. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24 Erzincanspor, 68 Belediyespor'u Ethem ve Uğurcan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24 Erzincanspor ile 68 Belediyespor, Gloria Sports Arena'da karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede Erzincan ekibi, rakibini 14. dakikada Ethem Erboğa ve 80. dakikada Uğurcan Bekçi'nin attığı gollerle 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselen ilk takım oldu. Aksaray temsilcisinin tek golü ise 90+3. dakikada Fuat Yaman'dan geldi.

TFF 3. Lig play-offlarında iki final müsabakası daha oynanacak. İki maç da A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maç programı:

26 Temmuz Pazar:
20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:
21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

MAÇIN GOLLERİ

GOL | 24 Erzincanspor 1-0 68 Aksaray Belediyespor
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 68 Aksaray Belediyespor
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 68 Aksaray Belediyespor

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