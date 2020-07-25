3. Lig'de dev finaller A Spor'da!

TFF 2. Lig'e yükselecek takımların belirleneceği 3. Lig play-off finalleri bugün başlıyor. 3. Lig 1. Grup finalinde Erzincan ile Aksaray kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele saat 20.00'de Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Erzincan ile Aksaray karşılaşıyor. Kritik maç saat 20.00'de A Spor'da yayınlanıyor. Yarın aynı saatte Karşıyaka-Turgutlu ve pazartesi 21.00'de Soma-Pazar maçları da yine 'Türkiye'nin Spor Ekranında' izlenecek.

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