27 Ocak 2019, Pazar

TFF 3. LİG

Serik Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Serik Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden sahasında Anagold 24 Erzincanspor'u yendi. Maçı kulüp başkanı Ali Aksu ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

23'üncü dakikada 'dan Taner'in ortaladığı topa Ahmet Teker'in kafayla vuruşunu kaleci Bahadır çıkardı.

41'inci dakikada Anagold 24 Erzincanspor'dan Ali ceza sahası içinden kafa vuruşunu kaleci Orkun kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

52'nci dakikada Ali'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci iki hamlede kurtardı.

55'inci dakikada Erdi'ye yapılan hareket sonrası kazanılan serbest vuruşu Alican kullandı. Barajdan dönen topu Taner kale direğinin yanından auta gönderdi.

66'ncı dakikada Ali'nin ceza sahası dışından çektiği şutta topu kaleci Bahadır kornere gönderdi.

73'üncü dakikada kullanılan köşe atışında Sinan'ın vuruşu filelere gitti: .

Karşılaşmada başka gol olmayınca Serik Belediyespor maçı 1-0 kazandı.

Maç sonunda futbolcular ve taraftarlar galibiyeti kutladı.

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