21 Mart 2020, Cumartesi

TFF 3. LİG

Karşıyaka’ya kampanyadan 80 bin TL

Karşıyaka’ya kampanyadan 80 bin TL
TFF 3. LİG
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

3. Lig 2. Grup’ta dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada izne çıkıp gelişmeleri bekleyen ’da taraftarların prim ve maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan futbolculara destek olup Play-Off için moral tazelemek üzere başlattığı kampanyada 80 bin 478 TL toplandı.

Katkı miktarı futbolculara prim olarak verilmek üzere önümüzdeki günlerde makbuz karşılığı taraftar bağışı olarak yönetime teslim edilecek. Liglerin yeniden başlama tarihi belirsizliğini korurken bu süreçte özel program belirlenen futbolcular Çiğli Tesisleri'ne tek tek gelip bireysel koşularını yapacak.

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