21 Mart 2020, Cumartesi
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Karşıyaka’ya kampanyadan 80 bin TL
TFF 3. Lig 2. Grup’ta dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada izne çıkıp gelişmeleri bekleyen Karşıyaka’da taraftarların prim ve maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan futbolculara destek olup Play-Off için moral tazelemek üzere başlattığı kampanyada 80 bin 478 TL toplandı.
Katkı miktarı futbolculara prim olarak verilmek üzere önümüzdeki günlerde makbuz karşılığı taraftar bağışı olarak yönetime teslim edilecek. Liglerin yeniden başlama tarihi belirsizliğini korurken bu süreçte özel program belirlenen futbolcular Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne tek tek gelip bireysel koşularını yapacak.
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