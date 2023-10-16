Adem Büyük Karşıyaka'da siftah yaptı!

TFF 3. Lig 2. Grup 6. hafta karşılaşmasında Karşıyaka sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-0'lık skorla geçti. Bu maçta tecrübeli golcü Adem Büyük, takımı adına ilk kez gol sevinci yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Karşıyaka'nın, sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Adem Büyük, yeşil-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Karşıyaka, Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. İzmir ekibinde ilk golü Enes Nalbantoğlu atarken, ikinci gol ise oyuna 71. dakikada Yasin Ozan'ın yerine giren Adem Büyük'ten geldi. 36 yaşındaki futbolcu, 90. dakikada attığı bu golle yeşil-kırmızılı formayla ilk kez rakip fileleri sarsmış oldu.

107 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST

Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka'nın, TFF 3. Lig 2. Grup'ta rotasyon oyuncusu olarak kullandığı Adem Büyük, yeşil-kırmızılı formayla ligde sahada kaldığı 107 dakikada 1 gol, 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Batman Petrolspor maçının 76. dakikasında oyuna dahil olurken, 83. dakikada Fatih Taşdelen'in galibiyeti getiren golünün asistine imza attı. Büyük, Ergene Velimeşespor maçında ise 71. dakikada oyuna girdi ve dakikalar 90'ı gösterdiğinde takımının ikinci golünü attı.

Böylece Adem Büyük, ligde hiçbir maça ilk 11 başlamamasına rağmen 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.