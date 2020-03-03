Karşıyaka'da Doğukan fırtınası!
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da bu sezon takıma en çok katkı sağlayan Doğukan İnci, 12 gol atarak takımının üst sıralarda olmasındaki en büyük pay sahibi olan oyunculardan biri oldu.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçı 1 puanla geçmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka'da bu sezon takımın en skorer ismi olan Doğukan İnci, 6 haftadır golleriyle skor yükünü sırtlıyor. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 21 yaşındaki futbolcu toplam 12 gole ulaştı.
Sezonun ilk yarısında 6 gol atan Doğukan, son haftalarda gaza basıp 6 maçta 6 gol buldu. Son 6 maçta yalnız golsüz sona eren Esenler Erokspor sınavında ağları sarsamayan genç yıldız adayı, bu periyotta 4 galibiyet alan takımın kazandığı 12 puana direkt katkı yaptı. Doğukan, profesyonel kariyerinin ilk sezonu olan 2017-18'in ikinci yarısında 2, geçen sezon da 6 gol atmıştı. Bu hafta Ağrı 1970 Spor'u ağırlaşacak Kaf-Kaf'ta eksik bulunmuyor.
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