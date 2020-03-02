02 Mart 2020, Pazartesi

TFF 3. LİG

Yeşilyurt Belediyespor galibiyeti hatırladı!

Yeşilyurt Belediyespor galibiyeti hatırladı
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 02.03.2020

5 haftalık galibiyet özlemine Modafen karşısında son verdi. Evinde oynadığı maçı 2-1'lik sonuçla kazanan Yeşilyurt Belediyespor, lig'de 25 puanla 17. sırada bulunuyor.

3.Lig 3. Grup'ta yer alan alt sıralardan kurtulma adına deplasmanda Modafen karşısında aldığı 3 puanla 5 maç aradan sonra galibiyet hasretine son verdi.

Turuncu yeşilliler, Modafen'den önce son galibiyetini ligin 19. haftasında sahasında 2-1'lik son uçla Somaspor karşısında almıştı. Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde 8 müsabakaya çıkan Yeşilyurt Belediyespor, bu maçlardan ikisini kazandı. Haftanın sonucu en merakla beklenen maçında rakibi Modafen'i deplasmanda yenen Malatya temsilcisi 26 hafta sonunda 25 puana ulaşarak kendisine 17. sırada yer buldu. Haftalar sonra galip gelerek puan sıralamasında basamak atlayan turuncu yeşillilerde büyük sevinç hakim. Ligin 27. Haftasında sahasında Halide Edip Adıvar'ı konuk edecek Yeşilyurt Belediyespor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

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