Yeşilyurt Belediyespor galibiyeti hatırladı!
Yeşilyurt Belediyespor 5 haftalık galibiyet özlemine Modafen karşısında son verdi. Evinde oynadığı maçı 2-1'lik sonuçla kazanan Yeşilyurt Belediyespor, lig'de 25 puanla 17. sırada bulunuyor.
TFF 3.Lig 3. Grup'ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor alt sıralardan kurtulma adına deplasmanda Modafen karşısında aldığı 3 puanla 5 maç aradan sonra galibiyet hasretine son verdi.
Turuncu yeşilliler, Modafen'den önce son galibiyetini ligin 19. haftasında sahasında 2-1'lik son uçla Somaspor karşısında almıştı. Teknik Direktör Alaattin Gülerce yönetiminde 8 müsabakaya çıkan Yeşilyurt Belediyespor, bu maçlardan ikisini kazandı. Haftanın sonucu en merakla beklenen maçında rakibi Modafen'i deplasmanda yenen Malatya temsilcisi 26 hafta sonunda 25 puana ulaşarak kendisine 17. sırada yer buldu. Haftalar sonra galip gelerek puan sıralamasında basamak atlayan turuncu yeşillilerde büyük sevinç hakim. Ligin 27. Haftasında sahasında Halide Edip Adıvar'ı konuk edecek Yeşilyurt Belediyespor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...