04 Mart 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Nazilli Belediyespor eksik oyuncularla başı dertte!
Giriş Tarihi: 04.03.2020
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Pazarspor maçı öncesi eksiklerin çok olması moralleri bozdu. Play-off yolunda bu hafta Pazarspor ile karşılaşacak olan Nzailli Belediyespor, maçtan 3 puanla ayrılan taraf almak istiyor.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da Pazarspor maçı öncesi birçok eksiğin olması can sıktı.
Teknik direktör Yavuz İncedal, "Diyarbekirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Mehmet Ersavaş ile sarı kart cezalıları kaptan Zafer Özden ve Polat, Pazarspor'a karşı forma giyemeyecek. Kaşına darbe alıp 14 dikiş atılan Sergen'in durumu ise belirsiz. Eksiklerimiz çok fazla ama ne olursa olsun Pazarspor maçını kazanacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TFF 3. LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...