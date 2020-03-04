04 Mart 2020, Çarşamba

TFF 3. LİG

Nazilli Belediyespor eksik oyuncularla başı dertte!

Nazilli Belediyespor eksik oyuncularla başı dertte!
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 04.03.2020

3. Lig 3. Grup ekiplerinden 'da Pazarspor maçı öncesi eksiklerin çok olması moralleri bozdu. Play-off yolunda bu hafta Pazarspor ile karşılaşacak olan Nzailli Belediyespor, maçtan 3 puanla ayrılan taraf almak istiyor.

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren 'da Pazarspor maçı öncesi birçok eksiğin olması can sıktı.

Teknik direktör Yavuz İncedal, "Diyarbekirspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Mehmet Ersavaş ile sarı kart cezalıları kaptan Zafer Özden ve Polat, Pazarspor'a karşı forma giyemeyecek. Kaşına darbe alıp 14 dikiş atılan Sergen'in durumu ise belirsiz. Eksiklerimiz çok fazla ama ne olursa olsun Pazarspor maçını kazanacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.

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