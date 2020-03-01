01 Mart 2020, Pazar

TFF 3. LİG

Kocaelispor 3-2 Karşıyaka | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLE

Lider Kocaelispor doludizgin!
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 Giriş Tarihi: 01.03.2020

3. Lig 2. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında ile karşılaştı. Lider Kocaelispor karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen Karşıyaka skoru 'ye getirdi. Kocaelispor 90+3. dakikada Ali Han Tunçer'in attığı golle 3-2 öne geçti ve liderliğini perçinledi.

3. Lig 2. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 6. dakikada Talha Mayhoş ve 29'da Yakup Alkan'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İzmir ekibinin golü gecikmedi ve 32. dakikada Metin Peker'in attığı golle farkı 1'e indiren golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip 49. dakikada Doğukan İnci ile skoru 'ye getiren golü attı.

Kocaelispor 90+3. dakikada Ali Han Tunçer'in attığı golle 3-2 öne geçti ve karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü atmış oldu.

Bu sonuçla beraber Kocaelispor puanını 58'e çıkarırken, Karşıyaka ise 41 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Ercüment, Erdinç, Kemal Can, Semih, Taha Batuhan, Sefa, Talha, Mesut, Yakup, Burak, Ali Han.

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Görkem Ali, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci, Metin, Anıl, Özgür, Fatih.

GOLLER

KOCAELİSPOR 1-0 KARŞIYAKA l GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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KOCAELİSPOR 2-1 KARŞIYAKA l GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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