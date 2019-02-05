05 Şubat 2019, Salı
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1461’de değişiklik
Giriş Tarihi: 05.02.2019
TFF 3. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon'da üst üste alınan kötü sonuçların faturası teknik direktör Hamdi Zıvalıoğlu'na kesildi. Trabzonspor'un pilot takımı ile 20 maçta 4 galibiyet 10 maçta beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Zıvalıoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda yollar ayrıldı.
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TFF 3. LİG HABERLERİ
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