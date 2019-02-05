1461’de değişiklik

TFF 3. LİG HABERLERİ

TFF 3. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon'da üst üste alınan kötü sonuçların faturası teknik direktör Hamdi Zıvalıoğlu'na kesildi. Trabzonspor'un pilot takımı ile 20 maçta 4 galibiyet 10 maçta beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Zıvalıoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda yollar ayrıldı.