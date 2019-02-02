02 Şubat 2019, Cumartesi

TFF 3. LİG

Muğlaspor - Ankara Adliyespor: 2-2

Muğlaspor - Ankara Adliyespor: 2-2
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 02.02.2019 Giriş Tarihi: 02.02.2019

3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta deplasmanda 'a 2-1 yenilen kendi sahasında düşme potasında ile 2-2 berabere kalarak Play-Off yolunda yara aldı.

3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta deplasmanda 'a 2-1 yenilen kendi sahasında düşme potasında ile 2-2 berabere kalarak Play-Off yolunda yara aldı. Konuk takım 19. dakikada Veli ile öne geçerken, Muğlaspor 24'te Hakan'la skoru eşitledi. Muğlaspor 30'da Rıdvan'la üstünlük sayısını bulsa da 81. dakikada Erol'un golüne engel olamadı.

8. dakikada Adliyespor atağında Mustafa'nın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Erol'un vuruşunda kaleci Barış gole izin vermedi.

19. Ankara Adliyespor öne geçti. Oğuzhan'ın sağ taraftan ceza sahasına içine kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde Veli'nin şutu ağlarla buluştu: 0-1.

24. dakikada Muğlaspor eşitliği sağladı. Sinan'ın soldan ceza sahasına içine ortasında Hakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

30. dakikada Muğlaspor 2. golü attı. Semih sağdan ceza sahasına ortaladı. Zeki'nin kafayla indirdiği topa son dokunan Rıdvan oldu: 2-1.

60. dakikada Ankara Adliyesporlu Fatih'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ali'nin vuruşu üstten az farkla auta çıktı.

81. dakikada Ankara Adliyespor tabelayı eşitledi. Erol'un vuruşunda kaleci Barış çaresiz kaldı: 2-2

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Muhammed Yıldız (xx), Burak Sami Şad (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx)- Polat (xx), Mustafa (xx), Salim (xx) (Dk. 88 Cebrail), Hakan (xxx), Sinan (xx), Semih (Dk. 90 Mükail), Rıdvan (xxx), Kutay (x) (Dk. 64 Yiğithan x), Akın (xx), Zeki (xx)

ANKARA ADLİYESPOR: Burak (xxx) - Deniz (xx), Mert (xx), Veli (xxx), Mustafa (x) (Dk.46 Enes xx), Fatih (xx), Mehmet (xxx), Hakan (xx), Erol (xxx), Oğuzhan (x) (Dk.66 Kaan xx), Ali (xx) (Dk. 67 Aykut xx)

GOLLER: Dk. 24 Hakan, Dk. 30 Rıdvan (Muğlaspor), Dk. 19 Veli, Dk. 81 Erol (Ankara Adliyespor)

SARI KARTLAR: Polat (Muğlaspor) Mehmet, Fatih, Enes (Ankara Adliyespor)

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