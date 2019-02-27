27 Şubat 2019, Çarşamba

TFF 3. LİG

Muğlaspor'da Kerimoğlu dönemi

Muğlaspor'da Kerimoğlu dönemi
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 27.02.2019

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 'la golsüz berabere kalan 'da 'nın istifa etmesinin ardından göreve İbrahim getirildi.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde 'la golsüz berabere kalan 'da 'nın istifa etmesinin ardından göreve İbrahim getirildi. Yeşil-beyazlılar Kerimoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Erol Kapiz, Kerimoğlu ile beklenen çıkışı yakalayacaklarını belirterek, "Yönetim olarak bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşündük. Ardından Tolgay hocamızla bu sezon ve önümüzdeki sezon için yola devam etme kararı aldık" dedi.

Muğlaspor camiasına başarı sözü veren, eski ünlü futbolcu 'nun da ağabeyi olan Tolgay Kerimoğlu ise şu cümleleri kullandı:
"Önümüzde 11 maçlık bir periyot var. Alacağımız galibiyetlerle alt sıralardan kurtulmamız gerekiyor. Bahanelere sığınmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu hafta deplasmanda Golcükspor ile karşılaşacağız. Rakibimizi yenerek çıkışa geçmek istiyoruz."

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