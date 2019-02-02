02 Şubat 2019, Cumartesi

TFF 3. LİG

Tire 1922 Spor - Körfezspor: 1-1

Tire 1922 Spor - Körfezspor: 1-1
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 02.02.2019

3. Lig 1. Grup'ta zirve mücadelesi veren Tire evinde son sıradaki 'u yenemedi: 1-1. Maçın 19. dakikasında Enes'in golüyle yenik duruma düşen ekibi, 74. dakikada Emrah ile beraberliği yakalasa da galibiyet golünü bulamadı. Büyük bir sürpriz sonucu 2 puan yitiren Tire puanını 35 yapıp zirve yarışında ağır yara aldı. Körfezspor ise 3 puana ulaşarak sonuncu sıradaki yerinde kaldı.

8. dakikada Emre'nin ceza sahasına gönderdiği pasta, Nihat topu boş kaleye gönderemedi. Tirespor mutlak golü kaçırdı.

19. dakikada öne geçti. Sol kanattan gönderilen uzun topa Tire ceza sahası içinde iyi kontrol eden Enes düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.

45+2. dakikada Burak'ın kullandığı kornerde Celal topu kafayla aşırdı, Hasan arka direkte vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü.

66. dakikada hızlı gelişen Tire atağında Cemal'in ortasına Nihat kafayı vurdu, ancak pozisyondan sonuç gelmedi.

74. dakikada Tirespor beraberlik golünü buldu. Sağ taraftan yapılan ortaya iyi yükselen Emrah kafayla fileleri sarstı: 1-1.

83. dakikada Gökhan, Körfezspor kalecisi Batuhan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderemedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 3. LİG HABERLERİ
Diyarbekirspor evinde berabere kaldı Diyarbekirspor evinde berabere kaldı
Yeni Orduspor: 2 - Altındağ Belediyespor: 0 Yeni Orduspor: 2 - Altındağ Belediyespor: 0
Serik Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-0 Serik Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör