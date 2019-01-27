27 Ocak 2019, Pazar

TFF 3. LİG

Elaziz Belediyespor - Alibeyköyspor maç sonucu: 3-2

Elaziz Belediyespor - Alibeyköyspor maç sonucu: 3-2
TFF 3. LİG
Giriş Tarihi: 27.01.2019

3'üncü Lig 2'nci Grup’un 19'uncu haftasında , sahasında karşılaştığı ’u 3-2 mağlup etti.

3'üncü Lig 2'nci Grup'un 19'uncu haftasında , sahasında karşılaştığı 'u 3-2 mağlup etti.

7'nci dakikada sol kanattan yapılan ortaya Hasan ceza sahası içinde vurdu,meşin yuvarlak ağlara gitti.0-1

23'üncü dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahasına giren Gökhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1

45'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

58'inci dakikada sol kanattan yerden yapılan ortaya Yunus Can ters müdahale etti ve meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 2-2

88'inci dakikada Nihat'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

Karşılaşma ev sahibi takım Elaziz Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Emre Abar, Harun Öztekin, Ercan Akbaş

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin, Eren, Enver, Burak, Yunus, Nihat, Cenk, (Dk.78 Semih), Mazlum, Arif, Furkan, (Dk.66 Ertuğrul), Gökhan, (Dk.90 Samet)

ALİBEYKÖYSPOR: Gökhan, Muammer, Salih, (Dk.56 Mahmuthan), Hasan, Fatih, Mehmet, Suat, (Dk.47 Mustafa), Safa, (Dk.74 Mert), Şahinali, Mücahit, Metehan

GOLLER: Dk.23,45 Gökhan, Dk.88 Semih (Elaziz Belediyespor), Dk.7 Hasan, Dk.58 Yunus kk (Alibeyköyspor)

SARI KARTLAR: Burak, Mazlum, Arif, Ertuğrul (Elaziz Belediyespor), Safa, Mustafa (Alibeyköyspor)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 3. LİG HABERLERİ
Diyarbekirspor evinde berabere kaldı Diyarbekirspor evinde berabere kaldı
Yeni Orduspor: 2 - Altındağ Belediyespor: 0 Yeni Orduspor: 2 - Altındağ Belediyespor: 0
Serik Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-0 Serik Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör