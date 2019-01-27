Elaziz Belediyespor - Alibeyköyspor maç sonucu: 3-2
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’un 19'uncu haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Alibeyköyspor’u 3-2 mağlup etti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 19'uncu haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Alibeyköyspor'u 3-2 mağlup etti.
7'nci dakikada sol kanattan yapılan ortaya Hasan ceza sahası içinde vurdu,meşin yuvarlak ağlara gitti.0-1
23'üncü dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahasına giren Gökhan, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1
45'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gökhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
58'inci dakikada sol kanattan yerden yapılan ortaya Yunus Can ters müdahale etti ve meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 2-2
88'inci dakikada Nihat'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2
Karşılaşma ev sahibi takım Elaziz Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Elazığ Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Emre Abar, Harun Öztekin, Ercan Akbaş
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin, Eren, Enver, Burak, Yunus, Nihat, Cenk, (Dk.78 Semih), Mazlum, Arif, Furkan, (Dk.66 Ertuğrul), Gökhan, (Dk.90 Samet)
ALİBEYKÖYSPOR: Gökhan, Muammer, Salih, (Dk.56 Mahmuthan), Hasan, Fatih, Mehmet, Suat, (Dk.47 Mustafa), Safa, (Dk.74 Mert), Şahinali, Mücahit, Metehan
GOLLER: Dk.23,45 Gökhan, Dk.88 Semih (Elaziz Belediyespor), Dk.7 Hasan, Dk.58 Yunus kk (Alibeyköyspor)
SARI KARTLAR: Burak, Mazlum, Arif, Ertuğrul (Elaziz Belediyespor), Safa, Mustafa (Alibeyköyspor)
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