    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 3. LİG

    Erbaaspor - Erzin Belediyespor: 0-0

    Erbaaspor - Erzin Belediyespor: 0-0
    TFF 3. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    3'üncü Lig 1'inci Grup 8'inci haftasında , sahasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kaldı.

    STAT: İlçe
    HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Mert Baykal (xx), Sabri Öğe (xx)
    : Nurullah (xx), Rıdvan (xx), Melik (xx), Muhammet (xx), Berk (xx), Ulaş (xx) (Dk.52 Furkan x), Serkan (xx) (Dk.78 Gökay x), Ahmet (xx), Barış (xx) (Dk.57 Mustafa x), Yasin (xx), Koray (xx)
    : Ömer (xx), Emre (xx), Yücel (xx) (Dk.78 Ender x), Nureddin (xx), Volkan (xx) (Dk.90 Önder), Çağlayan (xx), Emre Gürbüz (xx), Halil (xx), Uğurcan (xx), Ahmet (xx), Selim (x) (Dk.60 Erdem x)
    SARI KARTLAR: Yasin, Mustafa (Erbaaspor) - Çağlayan, Emre (Erzin Belediyespor)​
    38'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Meliğin ceza sahası içinde gönderdiği topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu kaleci Ömer'de kaldı.
    67'nci dakikada gelişen Erzin Belediyespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Uğurcan'ın sert şutu üstten auta gitti.
    69'uncu dakikada Koray'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet'in kafa vuruşu direkten döndü. Seken top kaleci Ömer'de kaldı.
    Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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