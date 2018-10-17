Erbaaspor - Erzin Belediyespor: 0-0
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 8'inci haftasında Erbaaspor, sahasında konuk ettiği Erzin Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Mert Baykal (xx), Sabri Öğe (xx)
ERBAASPOR: Nurullah (xx), Rıdvan (xx), Melik (xx), Muhammet (xx), Berk (xx), Ulaş (xx) (Dk.52 Furkan x), Serkan (xx) (Dk.78 Gökay x), Ahmet (xx), Barış (xx) (Dk.57 Mustafa x), Yasin (xx), Koray (xx)
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (xx), Emre (xx), Yücel (xx) (Dk.78 Ender x), Nureddin (xx), Volkan (xx) (Dk.90 Önder), Çağlayan (xx), Emre Gürbüz (xx), Halil (xx), Uğurcan (xx), Ahmet (xx), Selim (x) (Dk.60 Erdem x)
SARI KARTLAR: Yasin, Mustafa (Erbaaspor) - Çağlayan, Emre (Erzin Belediyespor)
38'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Meliğin ceza sahası içinde gönderdiği topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu kaleci Ömer'de kaldı.
67'nci dakikada gelişen Erzin Belediyespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Uğurcan'ın sert şutu üstten auta gitti.
69'uncu dakikada Koray'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet'in kafa vuruşu direkten döndü. Seken top kaleci Ömer'de kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!