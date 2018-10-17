    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 3. LİG

    Anagold 24 Erzincanspor - Karacabey Belediyespor: 3-0

    Anagold 24 Erzincanspor - Karacabey Belediyespor: 3-0
    TFF 3. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    3'ncü Lig 3'nci Grup mücadelesinde , kendi sahasında ağırladığı 'u 3-0 mağlup etti.

    STAT: Atletizm Pist Sahası
    HAKEMLER: Ferudun Daldaş(x), Hsan Cebeci(xx), Tolga Atasoy(xx)
    : Timur(xxx)-, Ali(xxx), Sedat(xxx)(Dk78 Sabit x), Erdi(xxx), Hüseyin(xx)(Dk.85Mert x), Sadık(xx), Muhammed(xxx)(Dk.87 Tolgahan x), Sefa (xxx), Burak(xxx), Gökhan(xxx), Serkan(xx)
    : Mehmet(x)-, Ömer(x), Hüseyin(xxx), Ogün(xx)(Dk.59 Ömer x), İlker(xx), Muhammed(x)(Dk.77 Gökhan x), İlyas(xx), Batuhan(xx), Berkin(xx)(Dk.63Mustafa x), Fatih(x), Mehmet Albayrak(x)
    GOLLER: Dk. 52 Sedat, Dk.60 Gökhan, Dk.70 Muhammed (Anagold 24 Erzincanspor)
    : Sefa, Sedat, Ali (Anagold 24 Erzincanspor) Batuhan, İlyas (Karacabey Belediyespor)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 3. LİG HABERLERİ
    Erbaaspor - Erzin Belediyespor: 0-0 Erbaaspor - Erzin Belediyespor: 0-0
    TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1
    TFF 3. Lig: Payasspor: 3 - Çorum Belediyespor: 2 TFF 3. Lig: Payasspor: 3 - Çorum Belediyespor: 2
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör