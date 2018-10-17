Anagold 24 Erzincanspor - Karacabey Belediyespor: 3-0
TFF 3'ncü Lig 3'nci Grup mücadelesinde Anagold 24 Erzincanspor, kendi sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
STAT: Atletizm Pist Sahası
HAKEMLER: Ferudun Daldaş(x), Hsan Cebeci(xx), Tolga Atasoy(xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Timur(xxx)-, Ali(xxx), Sedat(xxx)(Dk78 Sabit x), Erdi(xxx), Hüseyin(xx)(Dk.85Mert x), Sadık(xx), Muhammed(xxx)(Dk.87 Tolgahan x), Sefa (xxx), Burak(xxx), Gökhan(xxx), Serkan(xx)
KARACABEY BELEDİYESPOR: Mehmet(x)-, Ömer(x), Hüseyin(xxx), Ogün(xx)(Dk.59 Ömer x), İlker(xx), Muhammed(x)(Dk.77 Gökhan x), İlyas(xx), Batuhan(xx), Berkin(xx)(Dk.63Mustafa x), Fatih(x), Mehmet Albayrak(x)
GOLLER: Dk. 52 Sedat, Dk.60 Gökhan, Dk.70 Muhammed (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KART: Sefa, Sedat, Ali (Anagold 24 Erzincanspor) Batuhan, İlyas (Karacabey Belediyespor)
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