    17 Ekim 2018, Çarşamba

    TFF 3. LİG

    Nevşehir Belediyespor: 3 Tire 1922: 3

    Nevşehir Belediyespor: 3 Tire 1922: 3
    TFF 3. LİG
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    3.Lig 1.Grup 7.hafta karşılaşmasında ile Tire 1922 ile 3-3 berabere kaldı.

    3. Lig 1. Grup mücadelesinde Gazi stadyumunda Tire 1922 takımını konuk etti. Maçın ilk yarısının 27.dakikasında Tire 1922 Gökhan ile 1-0 öne geçerken golün hemen ardından 28.dakikada ise ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor Tunç'un kaydettiği gol ile beraberliği sağlarken ilk yarıda 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında atak oyun sergileyen Nevşehir Belediyespor 64.dakikada Serdar ve 77.dakika Tunç'un kaydettiği goller ile 3-1 öne geçerken Tire 1922 takımı 85. dakikada Gökhan'ın penaltıdan kaydettiği gol ile maçta skoru 3-2'ye getirdi. Maçın 87.dakikasında ise Nevşehir Belediyespor'da Ahmet Arık ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılırken Tire 1922 takımı 90.dakikada Emrah'ın golü ile maçta skoru 3-3 eşitliğe getirirken maçta bu skorla sona erdi.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TFF 3. LİG HABERLERİ
    Anagold 24 Erzincanspor - Karacabey Belediyespor: 3-0 Anagold 24 Erzincanspor - Karacabey Belediyespor: 3-0
    Erbaaspor - Erzin Belediyespor: 0-0 Erbaaspor - Erzin Belediyespor: 0-0
    TFF 3. Lig: Kırşehir Belediyespor: 2 - Alibeyköyspor: 1
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör