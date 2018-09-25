    25 Eylül 2018, Salı

    TFF 3. LİG

    Mehmet Aurelio 3. Lig ekibinin başına geçti!

    Mehmet Aurelionun yeni adresi belli oldu
    TFF 3. LİG
    Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    Belediyespor, 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'yu getirdi.

    Belediyespor, 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem , , ve formaları giyen 'yu getirdi.

    Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı.

    3. ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.

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