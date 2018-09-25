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Mehmet Aurelio 3. Lig ekibinin başına geçti!
Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018
Çorum Belediyespor, Fahrettin Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mehmet Aurelio'yu getirdi.
Çorum Belediyespor, Fahrettin Sayhan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Milli Takım, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio'yu getirdi.
Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonunda Mehmet Aurelio ile kesin anlaşma sağlandı.
TFF 3. Lig ekibinde yeni teknik adamın bugün resmi imzayı atarak takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.
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