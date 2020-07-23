2. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 3. Lig'de play-off heyecanı, 3. Grup'ta Pazarspor - Nevşehir Belediyespor ve Somaspor - Muğlaspor karşılaşmalarıyla devam etti. Somaspor rakibini 2-0 mağlup ederek final biletini alırken, Pazarspor ise Nevşehir Belediyespor'u 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. 3. Grup yarı final karşılaşmaları sonrasında finale çıkan takımlar belli oldu.



SOMASPOR 2 GOLLE FİNAL BİLETİNİ KAPTI!



Somaspor ile Muğlaspor Antalya Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden 2-0 galip ayrılan Somaspor adını finale yazdırdı. Soma'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mehmet Bağlı ve 90+5. dakikada Taner Yıldız kaydetti.

PAZARSPOR 90'DA FİNALE YÜKSELDİ!



3. Lig 3. Grup yarı finalinde Pazarspor ile Nevşehir Belediyespor, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Pazarspor aradığı golü 36. dakikada buldu. Karadeniz temsilcisi Mehmet Aytemiz'in attığı golle 1-0 öne geçti.

NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 10 KİŞİ KALDI!



44. dakikada Nevşehir Belediyespor'da İlker Günaslan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı Pazarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karadeniz ekibi 90. dakikada Hüseyin Eray Karataş'ın attığı golle finale adını yazdırdı.



Bu sonuçlarla 3. Lig 3. Grup'ta finalin adı Somaspor - Pazarspor oldu.

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