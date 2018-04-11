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Manisa BBSK, hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 11.04.2018
Manisa Büyükşehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşı karşıya geleceği 12 Bingölspor maçının hazırlıklarına başladı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pazar günü deplasmanda 12 Bingölspor'a konuk olacak. Teknik direktörü Levent Devrim yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılıp galibiyetler serisini 7 maça çıkarmak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bugün yapılan antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Yeşil-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yaptılar. Ayağında ağrıları bulunan Mehmet Kuruoğlu ve tedavileri devam eden Kürşat Aydın, Cihan Avcu ve Alper Akçam dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldılar. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kart cezalısı olan Umut Kaya da 12 Bingölspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
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