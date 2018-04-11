11 Nisan 2018, Çarşamba
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Davetin sonunda Düzcespor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici, 173. Kuruluş yıl dönümünde Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a Düzcespor atkısı hediye etti. Jestinden dolayı Başkan Leblebici'ye teşekkür eden Emniyet Müdürü Artunay, kırmızı lacivertli ekibe ve yönetimine başarılar diledi.
Öte yandan Başkan Leblebici, Nevşehir'deki birçok siyasi kimliği ve iş adamını Düzce'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımak ve Düzcespor'a destek vermek üzere davet etti.
Düzcespor Başkanı Leblebici’den kırmızı lacivertli jest
Giriş Tarihi: 11.04.2018
3. Lig’de mücadele eden Düzcespor’un Kulüp Başkanlığı görevini devralan iş adamı Muzaffer Leblebici, Düzce’yi ve Düzcespor’u diğer illerde de tanıtıyor.
Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş yıl dönümünde Düzce'de olduğu gibi Nevşehir'de de bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ev sahipliğinde gerçekleşen davete Nevşehir Valisi İlahi Aktaş'ın eşi Songül Aktaş'la birlikte siyasiler, iş adamları, şehit yakınlarıyla gaziler ve teşkilat mensupları katıldı. Davette emniyet müdürlüğü tarafından Nevşehir'e katkı sağlayan hayırsever iş adamlarına plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. Düzcespor Kulüp Başkanlığı görevini devralan ve daha önce Nevşehirspor'da başkanlık görevini üstlenen iş adamı Muzaffer Leblebici de ödülünü Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın elinden aldı.
Davetin sonunda Düzcespor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici, 173. Kuruluş yıl dönümünde Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a Düzcespor atkısı hediye etti. Jestinden dolayı Başkan Leblebici'ye teşekkür eden Emniyet Müdürü Artunay, kırmızı lacivertli ekibe ve yönetimine başarılar diledi.
Öte yandan Başkan Leblebici, Nevşehir'deki birçok siyasi kimliği ve iş adamını Düzce'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanımak ve Düzcespor'a destek vermek üzere davet etti.
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