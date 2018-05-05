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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    TFF 2. LİG

    TFF 2 ve 3'üncü Lig Play-Off maçları ne zaman oynanacak?

    TFF 2 ve 3üncü Lig Play-Off maçları ne zaman oynanacak?
    TFF 2. LİG
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    TFF 2 ve 3. Lig'de play off oynayacak ve küme düşecek olan takımlar belli oldu.

    2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off tarihleri açıklandı. TFF 2 ve 3. Lig Play-off final müsabakalarının tarih ile merkezleri ise daha sonra ilan edilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre play-off'larda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihleri ve küme düşen takımlar şu şekilde:

    TÜRKİYE 2.LİG BEYAZ GRUP

    Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta Şampiyon olan Altay, Spor Toto 1.Lig'e yükseldi.

    Play -Off'a kalan takımlar

    Bandırmaspor - Sakaryaspor

    Gümüşhane - Şanlıurfa

    Küme düşen takımlar

    Nazilli Belediye
    Karşıyaka
    Silivri

    TÜRKİYE 2.LİG KIRMIZI GRUP

    Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta Şampiyon olan Hatayspor, Spor Toto 1.Lig'e yükseldi.

    Play -Off'a kalan takımlar

    Menemen Belediye - Keçiörengücü

    Afjet Afyon - Sivas Belediye

    Küme düşen takımlar

    Buca
    Kocaeli Birlik
    Mersin İY

    TÜRKİYE 3.LİG 1.GRUP

    Türkiye 3.Lig 1. Grup'da şampiyon olan Manisa BBSK ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.

    Play -Off'a kalan takımlar

    Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor

    Kemerspor 2003-Bayrampaşa

    Küme düşen takımlar

    12 Bingölspor

    Orhangazi Belediyespor

    Çanakkale Dardanel SK

    TÜRKİYE 3.LİG 2.GRUP

    Türkiye 3.Lig 2. Grup'da şampiyon olan Darıca Gençlerbirliği ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.

    Play -Off'a kalan takımlar

    Ankara Demirspor-Anagold 24 Erzincanspor

    Diyarbekirspor-Tire 1922

    üme düşen takımlar

    Kırıkhanspor

    Yeşil Bursa

    Kayseri Erciyesspor

    TÜRKİYE 3.LİG 3.GRUP

    Türkiye 3.Lig 3. Grup'da şampiyon olan Utaş Uşakspor ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.

    Play -Off'a kalan takımlar

    Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor

    Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor

    Küme düşen takımlar

    Aydınspor 1923

    Tekirdağspor

    Arsinspor

    TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

    1. Maçlar: 10 Mayıs Perşembe

    2. Maçlar: 14 Mayıs Pazartesi

    TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

    1. Maçlar: 18 Mayıs Cuma

    2. Maçlar: 22 Mayıs Salı

    TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

    1. Maçlar: 11 Mayıs Cuma

    2. Maçlar: 15 Mayıs Salı

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