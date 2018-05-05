TFF 2 ve 3üncü Lig Play-Off maçları ne zaman oynanacak?

TFF 2 ve 3. Lig'de play off oynayacak ve küme düşecek olan takımlar belli oldu.

2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off tarihleri açıklandı. TFF 2 ve 3. Lig Play-off final müsabakalarının tarih ile merkezleri ise daha sonra ilan edilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre play-off'larda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihleri ve küme düşen takımlar şu şekilde:

TÜRKİYE 2.LİG BEYAZ GRUP

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta Şampiyon olan Altay, Spor Toto 1.Lig'e yükseldi.

Play -Off'a kalan takımlar

Bandırmaspor - Sakaryaspor

Gümüşhane - Şanlıurfa

Küme düşen takımlar

Nazilli Belediye

Karşıyaka

Silivri

TÜRKİYE 2.LİG KIRMIZI GRUP

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta Şampiyon olan Hatayspor, Spor Toto 1.Lig'e yükseldi.

Play -Off'a kalan takımlar

Menemen Belediye - Keçiörengücü

Afjet Afyon - Sivas Belediye

Küme düşen takımlar

Buca

Kocaeli Birlik

Mersin İY

TÜRKİYE 3.LİG 1.GRUP

Türkiye 3.Lig 1. Grup'da şampiyon olan Manisa BBSK ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.

Play -Off'a kalan takımlar

Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor

Kemerspor 2003-Bayrampaşa

Küme düşen takımlar

12 Bingölspor

Orhangazi Belediyespor

Çanakkale Dardanel SK

TÜRKİYE 3.LİG 2.GRUP

Türkiye 3.Lig 2. Grup'da şampiyon olan Darıca Gençlerbirliği ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.

Play -Off'a kalan takımlar

Ankara Demirspor-Anagold 24 Erzincanspor

Diyarbekirspor-Tire 1922

üme düşen takımlar

Kırıkhanspor

Yeşil Bursa

Kayseri Erciyesspor

TÜRKİYE 3.LİG 3.GRUP

Türkiye 3.Lig 3. Grup'da şampiyon olan Utaş Uşakspor ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.

Play -Off'a kalan takımlar

Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor

Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor

Küme düşen takımlar

Aydınspor 1923

Tekirdağspor

Arsinspor

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

1. Maçlar: 10 Mayıs Perşembe

2. Maçlar: 14 Mayıs Pazartesi

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

1. Maçlar: 18 Mayıs Cuma

2. Maçlar: 22 Mayıs Salı

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

1. Maçlar: 11 Mayıs Cuma

2. Maçlar: 15 Mayıs Salı