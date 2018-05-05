TFF 2 ve 3üncü Lig Play-Off maçları ne zaman oynanacak?

TFF 2 ve 3'üncü Lig Play-Off maçları ne zaman oynanacak?
TFF 2 ve 3. Lig'de play off oynayacak ve küme düşecek olan takımlar belli oldu.
2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off tarihleri açıklandı. TFF 2 ve 3. Lig Play-off final müsabakalarının tarih ile merkezleri ise daha sonra ilan edilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre play-off'larda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihleri ve küme düşen takımlar şu şekilde:
TÜRKİYE 2.LİG BEYAZ GRUP
Türkiye 2.Lig Beyaz Grup'ta Şampiyon olan Altay, Spor Toto 1.Lig'e yükseldi.
Play -Off'a kalan takımlar
Bandırmaspor - Sakaryaspor
Gümüşhane - Şanlıurfa
Küme düşen takımlar
Nazilli Belediye
Karşıyaka
Silivri
TÜRKİYE 2.LİG KIRMIZI GRUP
Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup'ta Şampiyon olan Hatayspor, Spor Toto 1.Lig'e yükseldi.
Play -Off'a kalan takımlar
Menemen Belediye - Keçiörengücü
Afjet Afyon - Sivas Belediye
Küme düşen takımlar
Buca
Kocaeli Birlik
Mersin İY
TÜRKİYE 3.LİG 1.GRUP
Türkiye 3.Lig 1. Grup'da şampiyon olan Manisa BBSK ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.
Play -Off'a kalan takımlar
Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor
Kemerspor 2003-Bayrampaşa
Küme düşen takımlar
12 Bingölspor
Orhangazi Belediyespor
Çanakkale Dardanel SK
TÜRKİYE 3.LİG 2.GRUP
Türkiye 3.Lig 2. Grup'da şampiyon olan Darıca Gençlerbirliği ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.
Play -Off'a kalan takımlar
Ankara Demirspor-Anagold 24 Erzincanspor
Diyarbekirspor-Tire 1922
üme düşen takımlar
Kırıkhanspor
Yeşil Bursa
Kayseri Erciyesspor
TÜRKİYE 3.LİG 3.GRUP
Türkiye 3.Lig 3. Grup'da şampiyon olan Utaş Uşakspor ligi 1. sırada tamamlayarak bir üst lige yükseldi.
Play -Off'a kalan takımlar
Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor
Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor
Küme düşen takımlar
Aydınspor 1923
Tekirdağspor
Arsinspor
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
1. Maçlar: 10 Mayıs Perşembe
2. Maçlar: 14 Mayıs Pazartesi
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
1. Maçlar: 18 Mayıs Cuma
2. Maçlar: 22 Mayıs Salı
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
1. Maçlar: 11 Mayıs Cuma
2. Maçlar: 15 Mayıs Salı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.