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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 3. LİG

    Manisa BBSK'ye altyapıdan 3 takviye

    Manisa BBSKye altyapıdan 3 takviye
    TFF 3. LİG
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor’a altyapıdan 3 takviye yapıldı.

    Yeşil Beyazlı ekipte Teknik Direktör Levent Devrim'in isteği üzerine U-19 takımının genç futbolcuları Oğuzhan Özden, Hüseyin Maltaş ve Mehmet Uysal, A takımla birlikte çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, altyapıda forma giyen ve gelecek vadeden futbolcular konusunda Teknik Direktörleri Levent Devrim ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyerek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, altyapı konusunda oldukça hassas. Altyapıda tesis anlamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün inanılmaz çalışmaları ve hizmetleri var. Daha öncede söylediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bizlere verdiği destekle altyapımızı Türkiye'nin sayılı altyapı takımlarından biri yapma yolunda ciddi adımlarımız var. Levent hocamızla da altyapıda forma giyen futbolcular konusunda sürekli görüşmeler yapıyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şu anda 3 futbolcumuz A takımla birlikte çalışmalara başladılar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.

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