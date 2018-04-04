Başkan Ergün şampiyonluk sürecini anlattı

04 Nisan 2018, Çarşamba
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisaspor'un bir alt lige düşmesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Manisaspor'un 16 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen kongreden sonra gerilediğini belirten Başkan Ergün, "Manisaspor'a yıllarımızı verdik. 3'üncü ligden Süper Lig'e taşıma noktasında sponsor olan Vestel'deki tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bildiğiniz üzere 2 sene önce de düşen takıma verdiğimiz destekle takımı şampiyon yaparak PTT 1'inci ligine çıkarmıştık. Ama yıllardır bunu söylüyorum. Neden spora, siyaseti sokuyorsunuz? Spora siyaset girerse başarı gelmez. Spor; uzlaştırıcı, barıştırıcı bütünlüğü sağlayan bir unsur. Siyasetin, yeri ayrı. Spora siyaset karıştırmayın diye tüm platformlarda dile getiriyorum. Manisaspor'un yıkımı 16 Haziran 2016 da başladı. O tarihte omuzlara alınan başkan, bu kulübü bu hale getiren o ve ona destek verenler, bugün neredeler? Ona destek olan siyasiler, Cengiz Ergün bu kulübü almasın diyenler bugün neredeler? O siyasiler de aynaya baksınlar da görsünler. Bugün takıma bunu yaşatanlar onlardır. Şeffaf olmayıp, açıkları olan bir yönetime nasıl bıraktıklarını kendilerine soracaklar. Bugün hiç kimse yok. Bunun üzerine yine siyaset yaparak, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bu şampiyonluğuna, kimse gölge düşüremez. 5 hafta kala biri düşüyor, biri çıkıyor. Tabi biz de üzgünüz. Borcun bilinemediği noktada Cengiz Ergün bu kulübü düşürdü şeklinde propagandist tavırlar içerisindeler. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısına üzülen çok. O kongrede Cengiz Ergün bu kulübü almasın, zirvelere taşımasın noktasında olan herkese bir kez daha soruyorum. Neredesiniz? Takım Elazığ'a gidecek otobüs, uçak parası bulamıyor. O gün o destek verenler, siyasiler, STK'lar neredeler? Kimse Cengiz Ergün, sen bu kulübü bu hale düşürdün deme hakkını kendinde bulamaz. Allah hep doğrunun yanında, ben bunu biliyorum. Allah herkesin gönlüne, kalbine göre veriyor" diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tesisleşme yatırımlarından da bahsetti. Başkan Ergün, "Tesisleşme yatırımlarımız devam ediyor. Tevfik Lav, Fikri Bayrıl tesislerini yeniliyoruz. İmkânlar dâhilinde her geçen gün üzerine koyuyoruz. Yüzme havuzu yapmak için yeni salon yeri arıyoruz. Bugün 4 binin üzerinde çocuklarımız bu tesislerde eğitim görüyor. Bu da yapılan yatırımların önemini gösteriyor" dedi.
Başkan Ergün şampiyonluk sürecini anlattı
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, TFF 3. Lig’in bitimine 5 hafta kala rekorlar kırarak şampiyon olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyonluk süreci ve Manisaspor ile ilgili eleştirilere açıklık getirdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluğu ve Manisaspor eleştirileriyle ilgili önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğun büyük emeklerle geldiğinin altını çizen Başkan Ergün, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bergama'da oynadığı maçı kazanarak ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kulübümüz kurulduğu tarihten bugüne kadar arada geçen süre içerisinde, amatör takımdan BAL ligi gibi, oradan 3'üncü lige çıkan bir konumda şampiyonlukları arka arkaya yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl play-off müsabakalarında kaybetmiştik. Nasipte ne varsa o. Geçen sene kaçan play-off'tan bu sene 5 hafta kala şampiyonluğu 17 puan fark atarak ilan etti. Benim de 3 gündür bel rahatsızlığım vardı. Sağ olsunlar Bergama maçının dönüşünde evin önüne gelerek beni de mutlu ettiler. Her şeyden önce Manisa'ya hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen başta değerli Başkan, yöneticilerimiz hocamız, yardımcıları, bütün futbolcu kardeşlerim, kulübümüzün bünyesinde çalışan tüm kardeşlerimizin kimin emeği varsa sonda söylüyorum ama en başta onların emeği katkısı var, futbolcu kardeşlerimizin, hocalarımızın eşlerinin çok büyük emeği var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Kimin emeği geçtiyse Allah hepsinden razı olsun. Çalışanlarımız, taraftarlarımız bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. İlk defa 2. Lig'e çıkıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. TFF 2. Lig'i için de hazırlıklarını uzun zamandır sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, "Arkadaşlarımız tüm sene boyunca oyuncu taramalarını yapıyor. Scout ekipleri tüm maçları izledi. Önümüzdeki hafta yurt dışına gidecekler. En güzelini en iyi şekilde yapmaya çalışacağız" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisaspor'un bir alt lige düşmesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Manisaspor'un 16 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen kongreden sonra gerilediğini belirten Başkan Ergün, "Manisaspor'a yıllarımızı verdik. 3'üncü ligden Süper Lig'e taşıma noktasında sponsor olan Vestel'deki tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bildiğiniz üzere 2 sene önce de düşen takıma verdiğimiz destekle takımı şampiyon yaparak PTT 1'inci ligine çıkarmıştık. Ama yıllardır bunu söylüyorum. Neden spora, siyaseti sokuyorsunuz? Spora siyaset girerse başarı gelmez. Spor; uzlaştırıcı, barıştırıcı bütünlüğü sağlayan bir unsur. Siyasetin, yeri ayrı. Spora siyaset karıştırmayın diye tüm platformlarda dile getiriyorum. Manisaspor'un yıkımı 16 Haziran 2016 da başladı. O tarihte omuzlara alınan başkan, bu kulübü bu hale getiren o ve ona destek verenler, bugün neredeler? Ona destek olan siyasiler, Cengiz Ergün bu kulübü almasın diyenler bugün neredeler? O siyasiler de aynaya baksınlar da görsünler. Bugün takıma bunu yaşatanlar onlardır. Şeffaf olmayıp, açıkları olan bir yönetime nasıl bıraktıklarını kendilerine soracaklar. Bugün hiç kimse yok. Bunun üzerine yine siyaset yaparak, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un bu şampiyonluğuna, kimse gölge düşüremez. 5 hafta kala biri düşüyor, biri çıkıyor. Tabi biz de üzgünüz. Borcun bilinemediği noktada Cengiz Ergün bu kulübü düşürdü şeklinde propagandist tavırlar içerisindeler. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısına üzülen çok. O kongrede Cengiz Ergün bu kulübü almasın, zirvelere taşımasın noktasında olan herkese bir kez daha soruyorum. Neredesiniz? Takım Elazığ'a gidecek otobüs, uçak parası bulamıyor. O gün o destek verenler, siyasiler, STK'lar neredeler? Kimse Cengiz Ergün, sen bu kulübü bu hale düşürdün deme hakkını kendinde bulamaz. Allah hep doğrunun yanında, ben bunu biliyorum. Allah herkesin gönlüne, kalbine göre veriyor" diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tesisleşme yatırımlarından da bahsetti. Başkan Ergün, "Tesisleşme yatırımlarımız devam ediyor. Tevfik Lav, Fikri Bayrıl tesislerini yeniliyoruz. İmkânlar dâhilinde her geçen gün üzerine koyuyoruz. Yüzme havuzu yapmak için yeni salon yeri arıyoruz. Bugün 4 binin üzerinde çocuklarımız bu tesislerde eğitim görüyor. Bu da yapılan yatırımların önemini gösteriyor" dedi.
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